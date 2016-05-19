Глава Росгвардії Путіна задекларував льодовик

Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна, а нині - глава Національної гвардії у своїй декларації про доходи відобразив у власності льодовик і постову будку.

Про це свідчать дані про доходи вищих чинів МВС РФ, опубліковані на сайті відомства, повідомляє "Газета.Ru". Площа задекларованого льодовика становить 37,7 кв. м, постової будки - 1,5 кв. м. Раніше повідомлялося, що колишній охоронець Путіна заробив майже 6,3 млн руб. (2,3 млн гривень) Читайте такожУ РФ запропонували дозволити гвардії Путіна стріляти у натовпі У 2000-2013 роках Золотов займав посаду начальника Служби безпеки президента Росії - заступника директора Федеральної служби охорони (ФСО) Росії. Як повідомляв УНІАН, Федеральна служба військ Національної гвардії була утворена 5 квітня указом президента Володимира Путіна.

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