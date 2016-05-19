У Південній Осетії автобус з військовими ЗС Росії впав у прірву, є жертви (відео)

18:36, 19 травня 2016
Світ
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Автобус з російськими військовослужбовцями впав у прірву на гірській дорозі Цхінвал - Канчаветі в Південній Осетії.

автобус / скриншот

Автобус в складі автоколони перевозив офіцерів на збори, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на управління прес-служби і інформації Міноборони РФ.

Шість офіцерів загинули, 16 отримали травми.

Всі постраждалі доставлені в лікарні Цхінвалі, їм надають необхідну допомогу, йдеться в повідомленні.

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Військове відомство уточнює, що причиною аварії стала відмова гальм.

За розпорядженням глави Міноборони Сергія Шойгу з підмосковного аеродрому Чкаловський вилітає літак з військовими медиками для допомоги постраждалим і перевезення їх до Москви, в госпіталі імені Бурденка і Вишневського.

До Москви перевезуть чотирьох постраждалих офіцерів, інших доставлять в госпіталь у Владикавказі.

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