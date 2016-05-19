В Іспанії заборонили вбивати бика під час традиційного фестивалю "Торо де ла Вега"
23:12, 19 травня 2016Світ
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Влада Іспанії вирішила заборонити вбивство бика під час традиційного щорічного фестивалю "Торо де ла Вега", який пройде у вересні.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Віднині учасникам фестивалю заборонено вбивати бика, за яким раніше мисливці на конях і пішки гналися через сосновий ліс перед тим, як убити тварину.
Високопоставлений чиновник в регіоні Кастилія і Леон Хосе Антоніо Сантьяго-де-Хуарес повідомив, що таке рішення було ухвалене з метою уникнути заборони фестивалю.
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"Те, що ми зробили сьогодні - це для того, щоб захистити 500-річну традицію. Іншою альтернативою було б зовсім заборонити фестиваль", - сказав він.
Відзначається, що фестиваль проводиться щорічно з 1534 року в місті Тордесільяс, що в центральній Іспанії.
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