Другу добу в Середземному морі тривають пошуки уламків зниклого єгипетського А320

В операції беруть участь кораблі і авіація Єгипту, Греції, Великої Британії, Франції, Кіпру, Італії та США. У четвер ввечері президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав інтенсифікувати пошуки, щоб знайти уламки, передає російська служба ВВС.

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Раніше надходили повідомлення про виявлення біля берегів Греції уламків, які, можливо, належать зниклому літаку. Проте грецькі експерти зазначають, що поки немає доказів, що дійсно йдеться про авіалайнер EgyptAir.

У ніч на п'ятницю грецька влада виявили неподалік від грецького острова Карпатос уламки білого і блакитного кольорів, які відповідають фірмовому розфарбовуванню літаків EgyptAir. У компанії підтвердили цю інформацію, проте це не означає, що уламки належать саме зниклому літаку.

Як повідомляв УНІАН, літак А320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа до Каїра, зник з радарів одразу після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту літака перебували 66 осіб, у тому числі 56 пасажирів. Серед них були 30 громадян Єгипту, 15 громадян Франції і представники ще 10 країн, в тому числі підданий Великої Британії.

За словами міністра цивільної авіації Єгипту Шеріфа Фатхі, з усіх можливих причин катастрофи найбільш вірогідною є версія теракту, проте інші версії також не виключаються.