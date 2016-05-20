Збірну Німеччини з футболу на Євро-2016 буде охороняти німецький спецназ

"Для охорони національної команди Німеччини будуть виділені власні сили безпеки зокрема, службовці Федерального відомства з кримінальних справ", – йдеться в повідомленні, передає Deutsche Welle.

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Як зазначає видання, про необхідність додаткових заходів охорони футболістів під час змагань повідомляли 11 травня на нараді Бундестагу голова оргкомітету Євро-2016 Жак Ламбер та командувач поліцейських загонів спеціального призначення в міністерстві внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Ломан.

Повідомляється також, що всі 24 команди-учасниці чемпіонату Європи з футболу у Франції будуть забезпечені охороною поліцейського спецназу. Так, кожну збірну на турнірі будуть супроводжувати п'ять добре екіпірованих працівників поліції.

Як повідомлялося раніше, за словами глави внутрішньої розвідки Франції Патріка Кальвара, існує велика ймовірність того, що бойовики "Ісламської держави" готують теракти в місцях великого скупчення людей під час Євро-2016.

Про високу ймовірність терактів під час Євро-2016 попереджала раніше і німецька поліція.