Губернатор Оклахоми ветувала закон про криміналізацію абортів

Згідно з документом, схваленим напередодні законодавчою асамблеєю штату, лікарі, які проводять аборти, можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення строком до трьох років. Також для них вводяться обмеження на продовження медичної ліцензії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Феллін - представниці Республіканської партії - запропонований законопроект є недопрацьованим.

"Це двозначний документ, що не дає лікарям чіткого розуміння, при яких медичних обставин мова йде про "необхідність захисту життя жінки", - заявила голова штату.

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Питання про аборти до цього гаряче обговорюється в США і є однією з провідних дебатуючих тем президентської кампанії, в рамках якої всі республіканські кандидати підтримують введення обмежень.