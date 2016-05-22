В Каїр привезли останки жертв авіакатастрофи EgyptAir

До Каїру доставлено 15 боксів з останками жертв аварії літака EgyptAir над Середземним морем, повідомляє Росбалт з посиланням на портал Youm7.

"Судмедексперти приступили до збору ДНК-проб у родичів загиблих з метою ідентифікації решток", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що літак А320, який прямував з Парижа до Каїру, зник з екранів радарів рано вранці в четвер, 19 травня. На його борту були громадяни 12 країн, всього 66 осіб: 56 пасажирів, три співробітника служби безпеки та сім членів екіпажу.

Пізніше МЗС Єгипту повідомив про виявлення уламків А320 у районі грецького острова Карпатос.

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20 травня єгипетські силовики заявили про знайдені за 290 кілометрах від прибережного міста Олександрія особисті речі пасажирів літака. Також було виявлено фрагмент тіла і частину сидіння.