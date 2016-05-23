Екс-барабанщик Megadeth Нік Менца помер на сцені під час виступу

Про це в неділю, 22 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Музикант помер в суботу, 21 травня. Менца у складі своєї групи OHM виступав в одному з клубів Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія), коли йому стало погано. Першу допомогу 51-річному чоловікові спробували надати колеги, а також деякі глядачі.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть музиканта. За попередніми даними, Менца помер від серцевого нападу.

Megadeth, створена в 1983 році, входить у «велику четвірку треш-металу» поряд з Metallica, Slayer і Anthrax. Альбоми гурту були продані в кількості більше 50 мільйонів екземплярів по всьому світу.

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Менца виступав у складі Megadeth з 1989 року. Він взяв участь у записі чотирьох альбомів: Rust in Peace (1990 рік), Countdown to Extinction (1992 рік), Youthanasia (1994 рік), Cryptic Writings (1997 рік).

Музикант покинув колектив в 1998-му через проблеми з коліном. Медики діагностували у нього доброякісну пухлину, яку видалили хірургічним шляхом. У 2004 році Менца ненадовго повернувся в Megadeth для участі в концертному турі на підтримку альбому The System Has Failed.

Згодом він грав в групі Memorain і заснував сольний проект Menza. До OHM він приєднався в 2015 році, повідомляє Entertainment Weekly.

Менца займає 52 місце в топ-100 барабанщиків року за версією сайту DigitalDreamDoor.com.