Посаду глави передвиборчого штабу Трампа отримав колишній радник Януковича

67-річний лобіст був активним учасником американських виборчих кампаній останніх чотирьох десятиліть і консультував різних кандидатів - від Джона Маккейна і Боба Доула до обох президентів Бушів, повідомляє Російська служба Бі-сі-сі.

Тепер у передвиборчій кампанії Трампа два керівника - Манафорт і менеджер Кору Левандовскі.

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Критики Трампа відзначають, що Манафорт, який консультував біглого екс-президента України Віктора Януковича, філіппінського диктатора Фердинанда Маркоса і багамського прем'єр-міністра Ліндена Піндлінга, якого звинувачували у зв'язках з наркобаронами.

Вдатися до послуг Манафорта порадив Януковичу Рінат Ахметов, якого до цього консультував американець. В ході кампанії 2004 року Януковичу допомагали політтехнологи з Росії. Як повідомляють, він залишився ними незадоволений і вирішив вдатися до допомоги Манафорта.

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Манафорт зображував Януковича лідером, якого не розуміють, і пояснював його погану репутацію на міжнародній арені небажанням Заходу відмовитися від уявлень часів "холодної війни".

Кілька консультантів, які працювали з Манафортом в той період, розповіли сайту Politico, що він щиро вірив у Януковича як лідера і сумнівався, що його прозахідні суперники принесуть Україні більше користі, ніж він.

Зараз Манафорт не приймає закидів з приводу своєї колишньої роботи на Януковича і неодноразово заявляв в інтерв'ю, що допомагав зробити Україну європейською країною.

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"Я тут не тільки заради виборів. Я намагаюся зіграти конструктивну роль у створенні демократії", - стверджував він New York Times в 2007 році.

Після перемоги Януковича на виборах в 2010 році Манафорт залишився в Україні в якості радника і попутно займався бізнесом, який звів його з тамтешнім олігархом Дмитром Фірташем і російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Нагадаємо, Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.