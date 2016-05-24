"Трудовий Майдан": у Брюсселі поліція водометами розігнала демонстрацію проти заходів суворої економії (фото)

Про це повідомляє DW.

Бельгійська поліція застосувала водомети для розгону демонстрації проти реформ у сфері трудового законодавства, яка відбулася у вівторок, 24 травня, в Брюсселі. Правоохоронці були змушені застосувати силу після того, як група з приблизно 100 осіб у масках перервала мирний хід майже 60-тисячної акції і почала кидати в поліцейських запалені феєрверки та інші предмети.

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До участі у брюссельській демонстрації закликали профспілки країни у зв'язку з намірами уряду під керівництвом прем'єр-міністра Шарля Мішеля провести реформи в сфері трудового права та ввести в країні заходи суворої економії. Зокрема, демонстранти протестували проти підвищення пенсійного віку, можливості зміни на розсуд роботодавців 38-годинного робочого тижня і фінансових спрощень щодо держслужбовців.

Масова антиурядова акція стала третьою за рахунком в Брюсселі з кінця 2014 року. Бельгійський уряд поки що ніяк не відреагував на вимоги демонстрантів.