"Трудовий Майдан": у Брюсселі поліція водометами розігнала демонстрацію проти заходів суворої економії (фото)
Бельгійська поліція водометами розігнала масову акцію протесту проти урядових реформ трудового права. Правоохоронці застосували силу через дії групи радикально налаштованих демонстрантів.
Про це повідомляє DW.
Бельгійська поліція застосувала водомети для розгону демонстрації проти реформ у сфері трудового законодавства, яка відбулася у вівторок, 24 травня, в Брюсселі. Правоохоронці були змушені застосувати силу після того, як група з приблизно 100 осіб у масках перервала мирний хід майже 60-тисячної акції і почала кидати в поліцейських запалені феєрверки та інші предмети.
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До участі у брюссельській демонстрації закликали профспілки країни у зв'язку з намірами уряду під керівництвом прем'єр-міністра Шарля Мішеля провести реформи в сфері трудового права та ввести в країні заходи суворої економії. Зокрема, демонстранти протестували проти підвищення пенсійного віку, можливості зміни на розсуд роботодавців 38-годинного робочого тижня і фінансових спрощень щодо держслужбовців.
Масова антиурядова акція стала третьою за рахунком в Брюсселі з кінця 2014 року. Бельгійський уряд поки що ніяк не відреагував на вимоги демонстрантів.