Збройні сили Афганістану заявили про ліквідацію "тіньового лідера" талібів
19:44, 24 травня 2016Світ
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Збройні сили Афганістану ліквідували «тіньового» лідера радикального руху «Талібан» Муллу Музамеля в провінції Гільменд.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар губернатора провінції Обар Звак, передає "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
«Він був поранений і пізніше помер від отриманих травм», - повідомив він.
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За його словами, Музамель був ліквідований разом з двома командирами бойовиків під час спеціальної операції. Таліби спростували дану інформацію.
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