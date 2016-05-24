Збройні сили Афганістану заявили про ліквідацію "тіньового лідера" талібів

Про це заявив прес-секретар губернатора провінції Обар Звак, передає "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

«Він був поранений і пізніше помер від отриманих травм», - повідомив він.

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За його словами, Музамель був ліквідований разом з двома командирами бойовиків під час спеціальної операції. Таліби спростували дану інформацію.