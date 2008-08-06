Російська авіація буде служити інтересам НАТО

Росія і НАТО загалом погодили проекти документів з використання російської військово-транспортної авіації в інтересах НАТО.

Як повідомляє Управління прес-служби і інформації Міністерства оборони Російської Федерації, про це заявив головнокомандувач ВПС Росії генерал-полковник Олександр ЗЄЛІН.

«Відповідно до рішення міністра оборони РФ триває робота з підготовки проекту Рамкової угоди між урядом РФ і НАТО щодо використання повітряного транспорту Збройних сил РФ в інтересах НАТО», - відзначив О.ЗЄЛІН.

У Міноборони РФ поінформували, що черговий раунд консультацій експертів відбувся в березні 2008 року в Москві, на якому були загалом погоджено проекти документів, однак є ряд позицій, які вимагають додаткового опрацьовування обома сторонами.

«Робота над проектом Рамкової угоди успішно продовжується, і в цілому, сторони знаходять взаєморозуміння з непростих питань транспортних перевезень вантажів НАТО російськими військовими літаками», - наголосив російський головком ВПС.