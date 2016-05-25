Прокремлівські ЗМІ опублікували перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва у Москві

15:49, 25 травня 2016
Світ
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У мережі з'явилися перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва, які повернулися з України в Москву.

ГРУшники / MFinoshina_RT

Відповідні кадри опублікували прокремлівські ЗМІ.

ГРУшників зустріли родичі та журналісти в аеропорту "Внуково-2".

Як повідомив прес-секретар президента РФ, Путін поки не планує зустрічі з російськими спецназівцями, інформує "Газета.Ru".

ГРУшники / MFinoshina_RT

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