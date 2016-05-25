Прокремлівські ЗМІ опублікували перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва у Москві
15:49, 25 травня 2016Світ
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У мережі з'явилися перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва, які повернулися з України в Москву.
Александрова і Єрофєєва зустріли родичі / MFinoshina_RT
Відповідні кадри опублікували прокремлівські ЗМІ.
ГРУшників зустріли родичі та журналісти в аеропорту "Внуково-2".
Як повідомив прес-секретар президента РФ, Путін поки не планує зустрічі з російськими спецназівцями, інформує "Газета.Ru".
Скріншот: MFinoshina_RT
Фото: Оксана Соколовська / Facebook
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