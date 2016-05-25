Прокремлівські ЗМІ опублікували перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва у Москві

У мережі з'явилися перші кадри ГРУшників Александрова і Єрофєєва, які повернулися з України в Москву.

Відповідні кадри опублікували прокремлівські ЗМІ. ГРУшників зустріли родичі та журналісти в аеропорту "Внуково-2". Як повідомив прес-секретар президента РФ, Путін поки не планує зустрічі з російськими спецназівцями, інформує "Газета.Ru".

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