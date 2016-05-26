ООН повідомляє про труднощі з доставкою гумдопомоги більшості нужденних сирійців

Про це повідомив координатор програми гуманітарної допомоги Ян Егеланд, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Егеланда, допомогу вдалося доставити лише 160 тисячам сирійців.

"Навіть у тих районах, де ми отримали повне схвалення з боку уряду, дістатися туди коштувало величезних зусиль, а в інших місцях, де у нас було тимчасове схвалення, як в місті Дарайя, ми не змогли дістатися до людей", - заявив Егеланд.

Він також зазначив, що діти, які живуть у містах Дарайя і Муадамія, можуть померти, якщо найближчим часом їм не буде надано допомогу.

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В кінці квітня представники ООН з гуманітарних питань охарактеризували ситуацію в сирійському місті Дарайя, оточеному урядовими військами, як жахливу.

За оцінками ООН, з 4,5 мільйонів сирійців, які живуть у важкодоступних районах країни, близько 400 тисяч перебувають в умовах облоги.

ООН планує розширювати практику скидання гуманітарної допомоги з літаків для жителів районів Сирії, що знаходяться в зоні боїв.