ООН повідомляє про труднощі з доставкою гумдопомоги більшості нужденних сирійців
Плани ООН по доставці гуманітарної допомоги мільйону жителів Сирії протягом цього місяця були реалізовані лише частково.
Про це повідомив координатор програми гуманітарної допомоги Ян Егеланд, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Егеланда, допомогу вдалося доставити лише 160 тисячам сирійців.
"Навіть у тих районах, де ми отримали повне схвалення з боку уряду, дістатися туди коштувало величезних зусиль, а в інших місцях, де у нас було тимчасове схвалення, як в місті Дарайя, ми не змогли дістатися до людей", - заявив Егеланд.
Він також зазначив, що діти, які живуть у містах Дарайя і Муадамія, можуть померти, якщо найближчим часом їм не буде надано допомогу.
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В кінці квітня представники ООН з гуманітарних питань охарактеризували ситуацію в сирійському місті Дарайя, оточеному урядовими військами, як жахливу.
За оцінками ООН, з 4,5 мільйонів сирійців, які живуть у важкодоступних районах країни, близько 400 тисяч перебувають в умовах облоги.
ООН планує розширювати практику скидання гуманітарної допомоги з літаків для жителів районів Сирії, що знаходяться в зоні боїв.