Трамп обіцяє скасувати паризьку угоду по клімату

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми маємо намір відмовитися від Паризької угоди по клімату", - заявив Трамп, виступаючи на конференції з енергетики в Північній Дакоті.

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Трамп вказує на те, що угода фактично є односторонньою і невигідною США, так як Китай, який є лідером за викидами парникових газів в атмосферу, не виконує передбачених документом зобов'язань.

Також Трамп пообіцяв скасувати план з протидії зміні клімату, який був розроблений адміністрацією президента США Барака Обама.

План Обами передбачає скорочення викидів парникових газів американськими електростанціями майже на третину протягом наступних 15 років.

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Трамп обіцяв, що в разі свого обрання підтримає проект будівництва нафтопроводу Keystone XL, який був заблокований адміністрацією Обами через побоювання з приводу шкоди, яку проект може завдати навколишньому середовищу. Республіканці, однак, підтримують проект, вважаючи, що він дозволить створити додаткові робочі місця.

Раніше УНІАН повідомляв, що претендент на висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав підтримку достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.