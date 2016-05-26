Трамп набрав необхідну кількість голосів для висування кандидатом у президенти США

За останніми даними, Трампа підтримують 1238 делегатів, - на одного більше, ніж потрібно для висування. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Як відомо, для висування кандидатом від Республіканської партії на виборах президента всього необхідно набрати 1237 голосів.

Нагадаємо, Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.