Трамп набрав необхідну кількість голосів для висування кандидатом у президенти США
20:39, 26 травня 2016Світ
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Претендент на висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав підтримку достатньої кількості делегатів для того, щоб висуватися на виборах у листопаді.
REUTERS
За останніми даними, Трампа підтримують 1238 делегатів, - на одного більше, ніж потрібно для висування. Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Як відомо, для висування кандидатом від Республіканської партії на виборах президента всього необхідно набрати 1237 голосів.
Нагадаємо, Національна конвенція республіканців, на якій делегати оберуть єдиного кандидата, відбудеться 18-21 липня, Демократична партія проведе її 25-28 липня. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.
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