У ПАР ухвалено закон про експропріацію земель у білих фермерів

Закон передбачає примусовий викуп земель у білих власників з передачею їх чорношкірому населенню, передає Бі-бі-сі. В даний час, через два десятиліття після падіння режиму апартеїду, чимала частина землі в ПАР належить білим.

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Правляча партія Африканський національний конгрес (АНК) заявила, що з несправедливістю, яка встановилася в період режиму апартеїду, коли білій меншості належали майже всі землі, необхідно нарешті покінчити.

У партії вважають закон про експропріацію землі найважливішим рішенням з часів падіння апартеїду. Правляча партія сподівається, що прийняття закону допоможе прискорити проведення земельної реформи та забезпечить рівний доступ населення до земельних ресурсів.

Законопроект передбачає виплату компенсаціїза експропрійовані землі. Законопроект має підписати президент країни Джейкоб Зума. Імовірно, президент підпише документ через кілька тижнів або місяців.

Проти законопроекту виступив опозиційний Демократичний альянс.

Згідно із законом про землю 1913 року, у чорношкірого корінного населення залишалося тільки 13% земель. За 22 роки, що минули після падіння режиму апартеїду, у білого населення було експропрійовано 10% земель.

За словами кореспондентів, ухвалення закону не повинно спричинити насильницьке відбирання земель у білих фермерів, що супроводжується часом кровопролитними сутичками, подібно до того, як це відбувалося в сусідньому Зімбабве.

Джейкоб Зума і АНК заявляли, що перерозподіл прав власності на землю повинен відбуватися в рамках закону.