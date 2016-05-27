У Лаврова сподіваються на більш тісну координацію з США по звільненню Ракки від "Ісламської держави"

Про це заявив у п'ятницю спеціальний представник президента РФ по Близькому Сходу і країнам Африки, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов, повідомляє ТАСС.

"Контакти на рівні міністрів закордонних справ, міністерства оборони, звичайно, присутні, - сказав він. - Ці контакти ми ведемо в щоденному режимі, тому, звичайно, йде обмін інформацією та обговорення того, як складається ситуація, як підтримується режим припинення вогню, фіксуються порушення".

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Дипломат також звернув увагу на зменшення випадків порушення режиму припинення військових дій в Сирії. "Вони все ще мають місце. Однак їх набагато менше, ніж було раніше", - зазначив Богданов.

"Але ми, звичайно, розраховуємо на більш тісну взаємодію з координації дій по звільненню Сирії", - підкреслив Богданов.

Крім того, заявив Богданов, Москва виступає за якнайшвидше відновлення міжсирійських переговорів, однак для цього потрібна політична воля всіх сторін.

"Ми виступаємо за те, щоб у переговорах не було тривалих пауз, - сказав він. - Але для цього потрібна політична воля, щоб всі представники сирійської опозиції були готові до цих переговорів".

"Ми хотіли б, щоб у переговорах брала участь одна єдина делегація, - підкреслив Богданов. - Але, я думаю, що поки що умови для цього не створені".