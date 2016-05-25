Боротьба з ІДІЛ в Сирії: Пентагон не планує спільних з Росією операцій проти джихадистів

"Ми регулярно обговорюємо з Росією та іншими партнерами наші зусилля щодо підтримки режиму припинення вогню в Сирії. Це міжвідомчі консультації, а не тільки дискусії на рівні військових", — про це заявила РИА Новости офіційний представник Пентагону Мішель Балданса, говорячи про контакти сторін.

Балданса зазначила, що метою США в Сирії залишається боротьба з ІД і надання допомоги "місцевим мотивованим силам, які можуть битися з ІД".

Читайте такожБої за сирійську Ракку: з'явилися перші кадри наступу на позиції ІД (відео)

Як відомо, раніше представники сирійських курдів оголосили про початок операції зі звільнення "столиці" ІД — міста Ракка. При цьому вони висловили готовність координувати свої дії як з США, так і з Росією.

Коментуючи ці повідомлення, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про готовність Москви до взаємодії. Також дипломат повідомив, що США і Росія вже почали обговорювати можливість спільних дій проти терористів в Сирії.

Пізніше представник держдепартаменту Марк Тонер підтвердив журналістам, що тема можливих спільних операцій обговорювалася, однак висловив сумніви, що в цьому контексті обговорювалося звільнення Ракки.