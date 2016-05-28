Внаслілок удару блискавкою в паризькому парку постраждали 8 дітей

20:53, 28 травня 2016
Світ
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Під час грози в Парижі блискавка вдарила в групу людей в парку. Внаслідок отримали травми 11 людей, серед них 8 - діти.

Twitter ‏@ziggyjo01

Про це повідомляє DW з посиланням на представників поліції та місцевої влади.

Усіх їх доставили в місцеву лікарню. Шість з них знаходяться у важкому стані.

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Інцидент стався під час святкування дня народження в парку Монсо, на північному заході столиці Франції.

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