Внаслілок удару блискавкою в паризькому парку постраждали 8 дітей
20:53, 28 травня 2016Світ
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Під час грози в Парижі блискавка вдарила в групу людей в парку. Внаслідок отримали травми 11 людей, серед них 8 - діти.
Інцидент стався під час святкування дня народження / Twitter @ziggyjo01
Про це повідомляє DW з посиланням на представників поліції та місцевої влади.
Усіх їх доставили в місцеву лікарню. Шість з них знаходяться у важкому стані.
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Інцидент стався під час святкування дня народження в парку Монсо, на північному заході столиці Франції.
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