Внаслілок удару блискавкою в паризькому парку постраждали 8 дітей

Про це повідомляє DW з посиланням на представників поліції та місцевої влади.

Усіх їх доставили в місцеву лікарню. Шість з них знаходяться у важкому стані.

Читайте такожУ США пасажир зняв на відео момент влучення блискавки в літак

Інцидент стався під час святкування дня народження в парку Монсо, на північному заході столиці Франції.