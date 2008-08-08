Лідер цхінвальских сепаратистів Едуард Кокойти залишив Південну Осетію. Регіон залишили і члени його оточення.

Як повідомляє джерело з Цхінвалі агентству GHN, до початку військових дій Кокойти знаходився в штабі в Джавському районі, ближче до Рокського тунелю. Як повідомляють джерела, Кокойти в даний момент немає і там.

Розповсюджується інформація, що Кокойти вже прибув до Північної Осетії, звідки він попрямує до Москви, повідомляєГрузія-Онлайн.

Учора Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав Росію відкликати своїх громадян, які мають високі посади в невизнаній республіці Південна Осетія. У невизнаній республіці російські паспорти мають більше 90 відсотків жителів. Едуард Кокойти також є громадянином Росії і, за його власними словами, пишається цим.