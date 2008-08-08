Міноборони Росії заявляє, що своїх скривдити не дасть
13:17, 08 серпня 2008Світ
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«Грузія розв`язала брудну авантюру»
Міністерство оборони Росії не дасть скривдити своїх миротворців і громадян Росії.
Про це повідомляє Управління прес-служби та інформації Міністерства оборони Росії.
У міністерстві вважають, що «грузинське керівництво розв`язало брудну авантюру». «Кров, пролита в Південній Осетії, буде на совісті цих людей та їхнього оточення. Своїх миротворців і громадян Російської Федерації ми скривдити не дамо», - наголошується в заяві Міноборони.
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