США, Корея і Японія засудили спробу КНДР запустити балістичну ракету

З відповідною заявою у вівторок, 31 травня, виступив речник Білого дому Джош Ернест, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати рішуче засуджують випробування ракети Північною Кореєю", - зазначив він. Ернест також закликав Пхеньян утриматися в майбутньому від подібних дій, а натомість зосередитися на виконанні своїх міжнародних зобов'язань.

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Водночас американські військові підтвердили спробу Північної Кореї здійснити запуск балістичної ракети середньої дальності. За даними Стратегічного командування Збройних сил США, спроба запустити ракету була здійснена на світанку вівторка. Пентагон у своїй заяві так само різко засудив дії Пхеньяна, вказавши, що вони порушують відповідну резолюцію Ради Безпеки ООН, передає агенція.

З осудом дій Пхеньяна до цього виступили також Сеул та Токіо. Так, Південна Корея застерегла північного сусіда, що КНДР може отримати у відповідь загострення санкцій з боку міжнародної спільноти та ще більшу ізоляцію. З такою заявою виступив речник міністерства закордонних справ Південної Кореї. А голова МЗС Японії Фуміо Кішіда, своєю чергою, назвав численні пуски ракет Північною Кореєю "актами провокації міжнародної спільноти, в тому числі й Японії".

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Південної Кореї заявило про те, що Північна Корея провела ще один невдалий запуск балістичної ракети. мова може йти про ракету середньої дальності типу "Мусудан".