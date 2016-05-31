КНДР провела черговий невдалий запуск ракети - Сеул

У міністерстві відмовилися говорити про тип ракети, яку могла запустити КНДР.

Але південнокорейське інформаційне агентство Йонхап з посиланням на неназвані військові джерела повідомляє, що мова йде про ракету середньої дальності типу "Мусудан", передає Російська служба Бі-бі-сі.

Сили протиповітряної оборони Японії приведені в повну бойову готовність через загрозу запуску балістичної ракети КНДР.

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У квітні Північна Корея провела три невдалих спроби пуску таких ракет. Пхеньяну ще жодного разу не вдавалося провести успішні випробування "Мусудан".

Резолюція ООН забороняє Північній Кореї використовувати будь-які балістичні ракети. Незважаючи на це, КНДР регулярно запускає ракети малої дальності в море зі свого східного узбережжя.

У січні Пхеньян заявив про успішне випробування водневої бомби. Це послужило приводом для введення нових санкцій проти країни.