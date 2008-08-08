Кількасот російських добровольців приїхали до Південної Осетії

Кордон Росії та Південної Осетії сьогодні увечері перетнули 20 автомобілів "Газель" з добровольцями з Північної Осетії, повідомляє РІА «Новости».

Як повідомив агентству один з добровольців, в машинах знаходиться близько 400 чоловік.

Власті Північної Осетії ще в ніч на п`ятницю, коли стало відомо про масований артобстріл Цхінвалі, заявили, що направляють до Південної Осетії гуманітарну допомогу. Тоді ж вони повідомили, що до Південної Осетії з Північної планують відправитися декілька тисяч добровольців.

У п`ятницю вдень прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН під час зустрічі з президентом США Джорджем БУШЕМ в Пекіні визнав, що буде "дуже важко утримати від поїздки до Південної Осетії численних добровольців з Росії".