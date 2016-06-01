Перший з 2012 року гуманітарний конвой прибув у місто Дарайя під Дамаском

Про це повідомили у Міжнародному комітеті Червоного Хреста, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Прибуття конвою 1 червня стало першою з 2012 року доставкою гуманітарної допомоги в обложену Дарайю. В організації додали, що організували гуманітарну акцію ООН та Сирійський арабський Червоний Півмісяць.

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В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань підтвердили факт прибуття конвою та уточнили, що він доставив медикаменти, вакцини, "харчові товари" та дитяче харчування. У сусіднє місто - Муадаміят-аш-Шам - були доставлені продуктові набори.

Водночас за даними деяких ЗМІ, які посилаються на місцеву раду та місцевого активіста повідомили, що серед гуманітарних вантажів, доставлених у Дарайю, продуктів харчування не було. Населений пункт, в якому проживають 8000 осіб, контролюється опозицією та перебуває в облозі урядових сил режиму Башара Асада.