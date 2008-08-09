Саакашвілі запропонував Медведєву припинити вогонь
18:58, 09 серпня 2008Світ
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Президент Грузії хоче переговорів
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ запропонував Дмитру МЕДВЕДЄВУ припинити вогонь і розпочати переговори.
Про це Президент Грузії заявив під час відвідування Тбіліської республіканської лікарні, куди доставлено 221 пораненого, передає «Новости-Грузія».
Президента Грузії супроводжує міністр закордонних справ Литви.
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