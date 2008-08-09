Саакашвілі запропонував Медведєву припинити вогонь

18:58, 09 серпня 2008
Світ
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Президент Грузії хоче переговорів

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ запропонував Дмитру МЕДВЕДЄВУ припинити вогонь і розпочати переговори.

Про це Президент Грузії заявив під час відвідування Тбіліської республіканської лікарні, куди доставлено 221 пораненого, передає «Новости-Грузія».

Президента Грузії супроводжує міністр закордонних справ Литви.

 

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