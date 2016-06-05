Дочка Мухаммеда Алі назвала причину смерті легендарного боксера

Боксер Мухаммед Алі помер через септичний шок, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Септичний шок стався «через невстановлену природню причину». Останню годину свого життя Алі провів в оточенні сім'ї, наголошується в повідомленні. Його похорони пройдуть в місті Луїсвіллі в штаті Кентуккі. Вони також будуть транслюватися в інтернеті.

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Хана Алі, одна з дочок боксера, повідомила у своєму Instagram, що серце її батька билося ще 30 хвилин після відмови інших його органів. «Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це справжнє підтвердження сили його духу і волі», - написала вона.

Алі помер на 75-му році життя в лікарні Фінікса, він багато років боровся з хворобою Паркінсона. Алі госпіталізували в медичний заклад кілька днів тому через проблеми з легенями. Увечері в п'ятницю стало відомо, що стан боксера різко погіршилося, а його сім'я почала готуватися до похорону.

При народженні Алі отримав ім'я Кассіус Клей, однак він змінив його, після того як зв'язався з організацією «Нація ісламу». Алі вперше став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі в 1964 році, згодом він не раз захищав цей титул. Журнал the Ring п'ять разів називав Алі боксером року. Він також вів громадську і політичну діяльність, зокрема публічно відмовився воювати у В'єтнамі і допомагав звільненню американських заручників в Лівані та Іраку.