Дочка Мухаммеда Алі назвала причину смерті легендарного боксера
Представники родини Мухаммеда Алі уточнили, що причиною його смерті став септичний шок. Дочка легендарного боксера розповіла, що його серце билося ще 30 хвилин після того, як відмовили інші його органи.
Боксер Мухаммед Алі помер через септичний шок, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.
Септичний шок стався «через невстановлену природню причину». Останню годину свого життя Алі провів в оточенні сім'ї, наголошується в повідомленні. Його похорони пройдуть в місті Луїсвіллі в штаті Кентуккі. Вони також будуть транслюватися в інтернеті.
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Хана Алі, одна з дочок боксера, повідомила у своєму Instagram, що серце її батька билося ще 30 хвилин після відмови інших його органів. «Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це справжнє підтвердження сили його духу і волі», - написала вона.
Алі помер на 75-му році життя в лікарні Фінікса, він багато років боровся з хворобою Паркінсона. Алі госпіталізували в медичний заклад кілька днів тому через проблеми з легенями. Увечері в п'ятницю стало відомо, що стан боксера різко погіршилося, а його сім'я почала готуватися до похорону.
При народженні Алі отримав ім'я Кассіус Клей, однак він змінив його, після того як зв'язався з організацією «Нація ісламу». Алі вперше став чемпіоном світу з боксу у важкій вазі в 1964 році, згодом він не раз захищав цей титул. Журнал the Ring п'ять разів називав Алі боксером року. Він також вів громадську і політичну діяльність, зокрема публічно відмовився воювати у В'єтнамі і допомагав звільненню американських заручників в Лівані та Іраку.