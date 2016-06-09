При перестрілці в центрі Тель-Авіва троє людей загинули, кілька поранені (фото, відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Jerusalem Post. Терористи відкрили стрілянину на вулиці.

На місці події знаходяться великі сили поліції, дороги в районі перекриті. Газета посилається на інформацію поліції, яка повідомила, що двоє нападників були затримані і один був поранений. За інформацією поліції, двоє терористів були одягнені як ультраортодоксальні євреї.

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За даними Haaretz, при теракті як мінімум сім людей отримали поранення, один з них перебуває в критичному стані. Газета пише, що двоє терористів, які відкрили стрілянину, були одягнені в одяг релігійних євреїв. Один з них, за інформацією видання, був затриманий поліцією, інший — отримав серйозне поранення і був госпіталізований.

У свою чергу Бі-Бі-Сі з посиланням на ізраїльську поліцію повідомляє, що поранення отримали вісім людей, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

Двоє нападників заарештовані, ведуться пошуки їх передбачуваного спільника, повідомила Бі-бі-сі представник поліції.

Інцидент стався в безпосередній близькості від центрального військового штабу і комплексу будівель міністерства оборони Ізраїлю. У цьому районі розташовано також безліч кафе і ресторанів.