Кількість жертв стрілянини в центрі Тель-Авіва зросла до чотирьох
Кількість загиблих в результаті стрілянини, влаштованої ймовірно двома палестинцями в центрі Тель-Авіва, зросла до чотирьох, поранених - до 16 людей.
Про це повідомляє ізраїльська поліція, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше повідомлялося про трьох постраждалих і вісьмох поранених.
"Двоє терористів відкрили вогонь по мирних жителях", - сказав голова районного відділку поліції в бесіді з агентством Ассошіейтед прес, додавши, що версія про те, що на місці був присутній третій нападник, більше не розглядається.
Один з нападників був заарештований на місці, інший - поранений і госпіталізований, додав поліцейський.
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Як заявили в медичному центрі імені Сураські, чотирьох ізраїльтян доставили в лікарню з важкими пораненнями, від яких вони пізніше померли.
Інцидент стався в безпосередній близькості від центрального військового штабу і комплексу будівель міністерства оборони Ізраїлю. У цьому районі розташовано також безліч кафе і ресторанів.
Як заявив директор ринкового комплексу Сарона, робота його охоронців, які перешкодили нападникам пройти всередину, допомогла запобігти трагедії ще більшого масштабу.
У тель-авівській поліції заявляють, що цей напад був явно спрямований проти ізраїльтян.