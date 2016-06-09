Кількість жертв стрілянини в центрі Тель-Авіва зросла до чотирьох

Про це повідомляє ізраїльська поліція, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих і вісьмох поранених.

"Двоє терористів відкрили вогонь по мирних жителях", - сказав голова районного відділку поліції в бесіді з агентством Ассошіейтед прес, додавши, що версія про те, що на місці був присутній третій нападник, більше не розглядається.

Один з нападників був заарештований на місці, інший - поранений і госпіталізований, додав поліцейський.

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Як заявили в медичному центрі імені Сураські, чотирьох ізраїльтян доставили в лікарню з важкими пораненнями, від яких вони пізніше померли.

Інцидент стався в безпосередній близькості від центрального військового штабу і комплексу будівель міністерства оборони Ізраїлю. У цьому районі розташовано також безліч кафе і ресторанів.

Як заявив директор ринкового комплексу Сарона, робота його охоронців, які перешкодили нападникам пройти всередину, допомогла запобігти трагедії ще більшого масштабу.

У тель-авівській поліції заявляють, що цей напад був явно спрямований проти ізраїльтян.