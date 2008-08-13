НАТО підтримує Грузію, засуджує Росію, але напряму воювати не хоче
Генсек Альянсу ставить крапки над “і”
Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив 12 серпня, що Грузія одного разу стане членом Північноатлантичного альянсу. На прес-конференції в Брюсселі після зустрічі представників альянсу і Грузії, генсек звинуватив Росію у невідповідному застосуванні сили, що втілилося в перенесенні бойових дій з території Південної Осетії та Абхазії на основну територію Грузії та встановленні морської блокади.
Водночас він наголосив, що "НАТО не розраховує на пряму військову роль в цьому конфлікті".
Яап де Хооп Схеффер зазначив, що рада НАТО солідарна з грузинською стороною, підтримує її і наголошує "повну повагу до суверенітету і територіальної цілісності Грузії." За словами генерального секретаря, Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії.
Головним пріоритетом в розв`язанні конфлікту генсек назвав негайне припинення бойових дій і повернення до статусу-кво, що був до 6 серпня, тобто "всі сили повинні бути на тих позиціях, які вони займали того дня".
Рада НАТО вітала рішення Грузії про припинення вогню і закликала Росію наслідувати грузинський приклад. Генсекові альянсу відомо про заяву президента РФ щодо завершення операції в Південній Осетії, проте Яап де Хооп Схеффер чекає офіційного підтвердження та інформації про те, як ця заява реалізується на місці.
Гуманітарну ситуацію в Грузії генсек Альянсу схарактеризував як "дуже серйозну", повідомивши, що до НАТО вже надійшов запит від Грузії про гуманітарну допомогу, і країни альянсу вже надають цю допомогу.