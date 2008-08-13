НАТО підтримує Грузію, засуджує Росію, але напряму воювати не хоче

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив 12 серпня, що Грузія одного разу стане членом Північноатлантичного альянсу. На прес-конференції в Брюсселі після зустрічі представників альянсу і Грузії, генсек звинуватив Росію у невідповідному застосуванні сили, що втілилося в перенесенні бойових дій з території Південної Осетії та Абхазії на основну територію Грузії та встановленні морської блокади.

Водночас він наголосив, що "НАТО не розраховує на пряму військову роль в цьому конфлікті".

Яап де Хооп Схеффер зазначив, що рада НАТО солідарна з грузинською стороною, підтримує її і наголошує "повну повагу до суверенітету і територіальної цілісності Грузії." За словами генерального секретаря, Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії.

Головним пріоритетом в розв`язанні конфлікту генсек назвав негайне припинення бойових дій і повернення до статусу-кво, що був до 6 серпня, тобто "всі сили повинні бути на тих позиціях, які вони займали того дня".

Рада НАТО вітала рішення Грузії про припинення вогню і закликала Росію наслідувати грузинський приклад. Генсекові альянсу відомо про заяву президента РФ щодо завершення операції в Південній Осетії, проте Яап де Хооп Схеффер чекає офіційного підтвердження та інформації про те, як ця заява реалізується на місці.

Гуманітарну ситуацію в Грузії генсек Альянсу схарактеризував як "дуже серйозну", повідомивши, що до НАТО вже надійшов запит від Грузії про гуманітарну допомогу, і країни альянсу вже надають цю допомогу.

Лента.ру