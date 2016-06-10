В Іраку поранили лідера ІДІЛ аль-Багдаді - ЗМІ

Кілька лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава" були поранені в четвер під час авіаудару коаліційних сил. Про це повідомив іранський телеканал Al Sumariya, посилаючись на джерела в провінції Ніневія (район Мосула).

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За інформацією каналу, кілька ватажків ІД, серед яких Абу Бакр аль-Багдаді, що вважається лідером угруповання, були поранені під час авіанальоту на їх командний пункт поруч із сирійською кордоном.

При цьому коаліція на чолі з США поки не підтверджує повідомлення іракського каналу про поранення аль-Багдаді. Про це пише Reuters.

Представник коаліційних сил полковник Кріс Гарвер повідомив агентству, що така інформація є, але "в даний момент він нічого підтвердити не може".

Зазначимо, що інформація про поранення ватажка угруповання з'являється майже щороку.

Наприклад, джерела Reuters у іракській армії повідомляли про це в травні і жовтні минулого року. В американському командуванні про це говорили також у 2014.

Останнє повідомлення про поранення лідера терористичного угруповання Абу Бакра аль-Багдаді під час авіанальоту коаліції звучало в березні 2016.

Абу Бакр аль-Багдаді намагається не розкривати інформацію про себе та своє місцезнаходження. Вважається, що навіть багато бойовиків "Ісламської держави" ніколи не зустрічалися з ним лицем до лиця. У грудні 2015 року на ісламістських сайтах було опубліковано аудіозвернення аль-Багдаді, в якому він заявляв, що дії коаліції проти джихадистів ще більше зміцнили їх бойовий дух.

"Друга людина" в ІДІЛ Хаджі Імам був убитий в березні в ході однієї з березневих операцій. Раніше влада США оголосила нагороду в розмірі $7 млн за інформацію про його місцезнаходження.