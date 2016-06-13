Польща і країни Балтії обговорюють можливість створення регіональної системи ППО

Про це заявив міністр оборони Литви Юозас Олекас в інтерв'ю Financial Times, передає 112 Україна.

Відзначається, що Польща, Латвія, Литва і Естонія обговорюю дану ініціативу в зв'язку з військовим укріпленням Росії на західних кордонах і в Калінінграді.

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"Ми ведемо переговори з Естонією, Латвією і Польщею про те, як ми можемо створити щось на зразок регіональної системи протиповітряної оборони", — сказав він.

За його словами, розраховується, що така система буде введена в експлуатацію протягом двох або трьох років. В даний час сторони проводять оцінку можливих варіантів.

Раніше УНІАН повідомляв, що територію країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якого входять шість держав пострадянського простору, планують захистити єдиною системою протиповітряної оборони (ППО). До ОДКБ належать Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Москва уже має спільну систему повітряної оборони з Білоруссю та Казахстаном.