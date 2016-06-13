США вперше застосували гелікоптер Apache проти ІД
Армія США вперше застосувала ударний гелікоптер Apache проти бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".
Як розповів голова Пентагону Еш Картер, в операції, що пройшла неподалік від утримуваного бойовиками міста Мосул, брали участь два Apache, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Це відбулося вперше після того, як президент Барак Обама схвалив використання ударних гелікоптерів у наступальних операціях проти ІД.
Деталі операції Картер розголошувати не став, заявивши лише про те, що це частина плану по звільненню Мосула.
AH-64 Apache - основний американський ударний гелікоптер. Перебуває на озброєнні з 1979 року, двомісний гелікоптер захищений бронею від снарядів калібром до 23 міліметрів і може застосовуватися у бойових діях у будь-який час доби.