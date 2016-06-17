У США впевнені, що ЄС збереже санкції щодо Росії

Збитки, які несе через ці санкції сам Захід, є ціною боротьби проти російської агресії, сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода під час перебування у столиці Чехії Празі – туди він прибув у перебігу тижневих відвідин чотирьох держав Середньої Європи з метою зміцнити їхню підтримку режимові санкцій.

При цьому, наголосив Фрід, «санкції можуть обходитися дорого, та, на щастя, європейські країни потерпіли від них значно менше, ніж то змальовує російська пропаганда».

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За його словами, деякі країни зазнали більших втрат, інші менших, та й компанії із США теж потерпіли.

Тому, сказав Фрід, «нам треба триматися разом… це ціна, яку ми всі маємо заплатити, якщо хочемо успішно вистояти перед російською агресією».

Координатор санкційної політики США високо оцінив виступ на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі в Росії президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера – той твердо виступив за збереження санкцій до повного виконання Росією Мінських угод.