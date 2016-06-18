Суд повторно засудив екс-президента Єгипту до довічного ув'язнення

Згідно з повідомленням, ще шістьох підсудних, які проходили у цій справі, засуджено до смертної кари. Серед засуджених до смерті і двоє журналістів телеканалу «Аль-Джазіра», їх засуджено заочно, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Мурсі визнали винним у керівництві незаконною організацією і в крадіжці секретних документів. При цьому довести, що Мурсі особисто передавав Катару секретні дані, правоохоронцям не вдалося.

У повідомленні наголошується, що засуджені мають право подати апеляцію.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Мурсі було усунуто від влади в результаті військового перевороту. Мурсі був пов'язаний з ісламістської організацією «Брати-мусульмани», і перебував при владі в країні близько року.

У травні 2015 року Мурсі було засуджено до смертної кари за втечу з в'язниці в 2011 році.

Також у червні 2015 року Мурсі було засуджено до довічного ув'язнення за шпигунство на користь палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, ліванського збройного угруповання «Хезболлах», а також Ірану.