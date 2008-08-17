У Британії в повітрі зіткнулися два літаки
16:37, 17 серпня 2008Світ
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Трагедія у аеропорту Ковентрі
Неподалік від британського аеропорту Ковентрі у повітрі зіткнулися два легких літаки, що імовірно йшли на посадку.
Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на AFP, п`ятеро чоловік загинули, а робота аеропорту була тимчасово зупинена.
Один літак був одномоторним, а другий - двомоторним.
За даними відділення швидкої допомоги району Вест-Мідлендс міста Ковентрі, на борту літака, що впав недалеко від Ковентрі Роуд (Coventry Road) між містами Брінклоу і Ковентрі, перебував один пасажир. Другий літак розбився в одній милі (1,6 кілометри) від першого. На його борту перебувало чотири людини.
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