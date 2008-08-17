У Британії в повітрі зіткнулися два літаки

Неподалік від британського аеропорту Ковентрі у повітрі зіткнулися два легких літаки, що імовірно йшли на посадку.

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на AFP, п`ятеро чоловік загинули, а робота аеропорту була тимчасово зупинена.

Один літак був одномоторним, а другий - двомоторним.

За даними відділення швидкої допомоги району Вест-Мідлендс міста Ковентрі, на борту літака, що впав недалеко від Ковентрі Роуд (Coventry Road) між містами Брінклоу і Ковентрі, перебував один пасажир. Другий літак розбився в одній милі (1,6 кілометри) від першого. На його борту перебувало чотири людини.