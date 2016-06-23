У Німеччині невідомий відкрив вогонь у кінотеатрі, до 50 осіб поранено - ЗМІ (фото)
17:48, 23 червня 2016Світ
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Озброєний чоловік відкрив вогонь у будівлі кіноцентру в місті Фірнхайм на заході Німеччини.
REUTERS
Інцидент стався в кінотеатрі Kinopolis торгового центру Rhein-Neckar-Zentrum, повідомляє РБК з посиланням на Bild.
Як уточнює газета FAZ, кілька людей поранені, злочинець забарикадивувався в будівлі кінотеатру. Надходить інформація, що він захопив заручників.
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Водночас газета Echo повідомляє, що від 20 до 50 осіб поранено.
Місто Фірнхайм розташоване приблизно на півдорозі між Франкфуртом і Штутгартом, приблизно за 60 км від кордону з Францією.
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