Прихильники виходу Британії з ЄС закликали Кемерона залишитися при будь-якому результаті референдуму

Про це пише "Газета.ru" з посиланням на The Telegraph.

«Ми, прихильники кампанії за вихід з ЄС і члени Консервативної партії, дякуємо вам за те, що ви дали британському народу можливість визначити свою долю 23 червня. Ми вважаємо, що незалежно від рішення британського народу, у вас є мандат і обов'язок продовжувати керувати країною, реалізуючи наш маніфест 2015 року», - йдеться у зверненні.

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Повідомляється, що серед підписали документ - лідери кампанії євроскептиків, включаючи колишнього мера Лондона Бориса Джонсона, міністра юстиції Майкла Гоува, міністра культури, засобів масової інформації та спорту Джона Уіттінгдейла, міністра у справах Північної Ірландії Терези Вільєрс.

Нагадаємо, Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу.