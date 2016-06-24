Прихильники виходу Британії з ЄС закликали Кемерона залишитися при будь-якому результаті референдуму

08:28, 24 червня 2016
Світ
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Понад 80 депутатів-євроскептиків від Консервативної партії Великобританії звернулися до прем'єр-міністра Девіда Кемерона з листом, в якому просять його залишитися на чолі уряду при будь-якому результаті референдуму про членство країни в Євросоюзі.

REUTERS

Про це пише "Газета.ru" з посиланням на The Telegraph.

«Ми, прихильники кампанії за вихід з ЄС і члени Консервативної партії, дякуємо вам за те, що ви дали британському народу можливість визначити свою долю 23 червня. Ми вважаємо, що незалежно від рішення британського народу, у вас є мандат і обов'язок продовжувати керувати країною, реалізуючи наш маніфест 2015 року», - йдеться у зверненні.

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Повідомляється, що серед підписали документ - лідери кампанії євроскептиків, включаючи колишнього мера Лондона Бориса Джонсона, міністра юстиції Майкла Гоува, міністра культури, засобів масової інформації та спорту Джона Уіттінгдейла, міністра у справах Північної Ірландії Терези Вільєрс.

Нагадаємо, Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу.

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