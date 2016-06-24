У Шотландії виступили за проведення другого референдуму з Brexit, в Північній Ірландії вимагають залишитися в ЄС

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Він також закликав прем'єр-міністра Девіда Кемерона негайно піти у відставку.

За те, щоб залишитися в ЄС висловилася Північна Ірландія. Проти виходу з ЄС проголосували 55,7%, за – 44,3%. У зв'язку з цим найбільша націоналістична партія Північної Ірландії "Шинн Фейн" заявила, що це є підставою для проведення референдуму про возз'єднання з Ірландією. На думку голови партії Деклана Кірні, результати референдуму позбавляють британський уряд права представляти інтереси Північної Ірландії в умовах, коли її жителі висловилися за членство в ЄС.