У Шотландії виступили за проведення другого референдуму з Brexit, в Північній Ірландії вимагають залишитися в ЄС
10:37, 24 червня 2016Світ
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Колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд заявив, що країна може ініціювати другий референдум з питання виходу Британії з Євросоюзу.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
Він також закликав прем'єр-міністра Девіда Кемерона негайно піти у відставку.
За те, щоб залишитися в ЄС висловилася Північна Ірландія. Проти виходу з ЄС проголосували 55,7%, за – 44,3%. У зв'язку з цим найбільша націоналістична партія Північної Ірландії "Шинн Фейн" заявила, що це є підставою для проведення референдуму про возз'єднання з Ірландією. На думку голови партії Деклана Кірні, результати референдуму позбавляють британський уряд права представляти інтереси Північної Ірландії в умовах, коли її жителі висловилися за членство в ЄС.
Референдум з питання виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов 23 червня. Прихильники Brexit здобули перемогу на референдумі з 51,9% голосів, проти виступили 48,1%. У свою чергу громадяни Північної Ірландії і Шотландії висловилися за збереження Британії в ЄС.
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