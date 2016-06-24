Обама відреагував на рішення британців вийти з ЄС

Про це йдеться у заяві американського президента, оприлюдненій на сайті Білого дому у зв'язку з результатами референдуму про вихід Британії з ЄС.

"Об'єднане Королівство та ЄС залишатимуться незамінними партнерами США, навіть якщо вони починають переговори щодо їх подальших відносин, щоб забезпечити збереження стабільності, безпеки та процвітання Європи, Великої Британії та Північної Ірландії і світу", - заявив Обама.

Президент США зазначив, що жителі Сполучені Королівства "сказали своє слово" на референдумі, і Сполучені Штати поважають їхнє рішення.

Читайте такожПутін прокоментував результати референдуму в Британії

"Особливі відносини між США та Об'єднаним Королівством є міцними, а членство в НАТО залишиться найважливішим наріжним каменем зовнішньої політики, безпеки та економічної політики США. Так само як наші відносини з ЄС, який доклав багато зусиль, щоб забезпечити стабільність, стимулювати економічне зростання, поширення демократичних цінностей та ідей на всьому континенті та за його межами", - наголосив він.

Як відомо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.