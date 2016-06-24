Генсек НАТО зробив заяву за підсумками референдуму в Британії

"Британці вирішили покинути Європейський Союз...я знаю, що позиція Сполученого Королівства в НАТО залишиться незмінною. Великобританія буде залишатися сильним і прихильним союзником по НАТО, продовжуючи відігравати свою провідну роль у нашому Альянсі", - цитує генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга прес-служба Альянсу.

За словами Столтенберга, на сьогодні, коли "ми стикається з нестабільністю і невизначеністю", НАТО є важливою, як ніколи раніше, платформою для співпраці між європейськими союзниками, а також між Європою і Північною Америкою.

Генсек НАТО також відзначив, що Альянс зберігає свою прихильність до більш тісної співпраці з ЄС, над чим будуть працювати на Варшавському саміті в липні.

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"Ми будемо розширювати наше співробітництво, тому що ми разом більш ефективні в підтримці наших спільних цінностей і збереженні наших народів в безпеці", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.