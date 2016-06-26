Ватикан різко відреагував на критику з боку Туреччини на слово "геноцид", сказане Папою

Туреччина звинуватила папу Франциска в тому, що у нього "ментальність хрестоносця".

Представник понтифіка Федеріко Ломбарді сказав, що "папа не бере участі ні в якому хрестовому поході. Він не намагається розв'язати війну, він хоче будувати мости. Він не сказав ні слова проти турецького народу", передає Російська служба ВВС.

Читайте такожПапа Франциск під час візиту в Єреван засудив геноцид вірменів - BBC

У п'ятницю, виступаючи перед президентом Вірменії та членами уряду країни, папа Франциск відклав заздалегідь приготовлений текст своєї промови і вжив слово "геноцид".

Вперше папа Франциск вимовив це слово в минулому році. Тоді Туреччина на 10 місяців відкликала свого посла у Ватикані на знак протесту.

Туреччина визнає, що під час Першої світової війни багато вірмен в Османській імперії загинули, але заперечує, що ці вбивства були організовані урядом в Стамбулі.

Папа Франциск повертається до Ватикану сьогодні.