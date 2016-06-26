Ватикан різко відреагував на критику з боку Туреччини на слово "геноцид", сказане Папою
Ватикан різко відреагував на критику з боку Туреччини на адресу папи Франциска у зв'язку з тим, що під час свого візиту у Вірменію той назвав масове вбивство вірмен в Османській імперії 100 років тому "геноцидом".
Туреччина звинуватила папу Франциска в тому, що у нього "ментальність хрестоносця".
Представник понтифіка Федеріко Ломбарді сказав, що "папа не бере участі ні в якому хрестовому поході. Він не намагається розв'язати війну, він хоче будувати мости. Він не сказав ні слова проти турецького народу", передає Російська служба ВВС.
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У п'ятницю, виступаючи перед президентом Вірменії та членами уряду країни, папа Франциск відклав заздалегідь приготовлений текст своєї промови і вжив слово "геноцид".
Вперше папа Франциск вимовив це слово в минулому році. Тоді Туреччина на 10 місяців відкликала свого посла у Ватикані на знак протесту.
Туреччина визнає, що під час Першої світової війни багато вірмен в Османській імперії загинули, але заперечує, що ці вбивства були організовані урядом в Стамбулі.
Папа Франциск повертається до Ватикану сьогодні.