Бойовики ІД опублікували відео вбивства п'ятьох активістів у Сирії

Як повідомив базується Центру зі спостереження за правами людини в Сирії, жертви були зі східної провінції Дайр-ез-Заур, що знаходиться під контролем ісламістів, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожУ Сирії 58 цивільних загинули через авіаудари військ Асада і Путіна – спостерігачі

Один з них передавав інформацію співробітникам організації.

Всім п'ятьом були пред'явлені звинувачення в тому, що вони діяли в інтересах "зовнішніх сил" проти ІД. За іншими відомостями, ці люди були вбиті півроку тому, але джихадисти опублікували відео тільки зараз.

Угруповання "Ісламська держава", визнана терористичною і заборонена у ряді країн, контролює значні території в Сирії і Іраку.

На початку червня сирійська армія почала наступ на провінції Ракка, в якій знаходиться фактична столиця ІД, проте на цьому тижні військовим під натиском бойовиків довелося відступити.