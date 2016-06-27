Brexit: віце-президент Європарламенту запропонував лідерам ЄС піти у відставку

Про це заявив віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецький, повідомляє Радіо Польща.

Політик зазначив, що представники євросоюзних структур несуть відповідальність за Brexit, а тому вони повинні розглянути можливість відмови від своїх нинішніх посад.

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Ришард Чарнецький заявив, що, оскільки прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон мав сміливість заявити про свою відставку, ніяких перешкод немає, щоб також пішли голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент Європарламенту Мартін Шульц.

Заступник президента Європарламенту Ришард Чарнецький додав, що наслідком Brexit буде відчутна втрата значення Євросоюзу на міжнародній арені, особливо у відносинах з Росією, що, на думку політика, має для Польщі ключове значення.