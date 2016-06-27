Прем'єр Британії відкинув ідею повторного референдуму щодо членства в ЄС - The Independent

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Independent.

Прес-секретар британського прем'єра заявив, що проведення повторного голосування не входить у плани уряду. Заява прозвучала на тлі збору підписів під петицією із закликом повторного голосування у разі, якщо за переможний варіант проголосували менше 60% виборців.

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На сьогодні петицію на сайті британського парламенту з вимогою повторного референдуму підписали вже 3,7 мільйона людей при необхідній кількості у 100 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі щодо членства Британії в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС проголосували 48,1%.