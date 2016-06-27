Кемерон: Рішення по Brexit будуть прийняті після призначення нового прем'єр-міністра

Виступаючи в понеділок в палаті громад з офіційним оголошенням про результати референдуму 23 червня про членство Британії в Євросоюзі, Девід Кемерон сказав, що він вже повідомив керівництво ЄС, а також канцлера Німеччини Ангелу Меркель про те, що його кабінет не має наміру офіційно ініціювати процес виходу Британії з Євросоюзу, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Кемерон запевнив, що його уряд робить і робитиме все, що в його силах, але "всі ключові рішення не будуть прийняті до тих пір, поки не з'явиться новий прем'єр-міністр".

Кемерон повідомив у понеділок у парламенті, що уряд створить спеціальну групу з представників різних відомств, яка підготує інформацію про варіанти розвитку відносин з Євросоюзом для майбутнього уряду.

"Ми в повній мірі залучимо до цього процесу уряду Уельсу, Шотландії, Північної Ірландії і ми будемо консультуватися з Гібралтаром і коронними володіннями", - додав Кемерон.

Завтра, 28 червня, він виступить на засіданні Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, Кемерон відкинув ідею повторного референдуму про членство в ЄС.