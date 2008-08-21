Російські військові не пустили в Горі представників ПАРЄ

У Грузії знаходяться керівники Комітету з моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи, Матіаш Ерші і Кастріот Ісламі.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, в середу вони спробували проїхати в грузинське місто Горі, яке знаходиться поза Південною Осетією і вже декілька днів контролюється російськими військами.

Проте вже при виїзді з Тбілісі, поблизу селища Ігоєті, представників ПАРЄ зупинили російські військовослужбовці.

Матіаш Ерші сказав журналістам, що вважає ненормальною ситуацію, коли російські солдати блокують в Грузії грузинське місто і не пускають туди представника Ради Європи. За словами пана Ерші, це перший випадок в історії, коли одна країна Ради Європи окуповує іншу.

Він також висловив здивування тим, що в Горі не пускають грузинських журналістів.

У самому місті, в яке, на щастя, поступово повертається грузинське населення, що змушене було тікати після перших ракетних ударів, обстановка спокійна.

Секретар Ради національної Безпеки Олександр Ломая повідомив журналістів, що не немає ніяких ознак виведення російських військ з Горі і з автотраси Схід-Захід.

У Поті, на Чорноморському побережжі, за сотню кілометрів від Південної Осетії, російські військові організували КПП біля в`їзду в місто і повністю контролюють всі в`їзди і виїзди в порт. Аналогічна ситуація в інших грузинських містах - Зугдіді, Сенакі, Хашурі, Карелі.