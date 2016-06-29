Меркель не бачить шансів, що Велика Британія змінить рішення щодо Brexit

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в кінці першого дня самміту ЄС, Меркель описала переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном як "серйозні", але "дружні". Вона сказала, що це не був час смутку чи гніву, просто Європа повинна мати справу із ситуацією, що склалася.

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"Я хочу дуже чітко сказати, що сьогодні я не бачу шляху анулювати це", - сказала вона, відповідаючи на питання про можливість скасування рішення про Brexit.

"Ми всі повинні дивитися на реальну ситуацію. Не час видавати бажане за дійсне", - заявила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато з них закликають Велику Британію якомога швидше почати переговори про вихід із Союзу.