У Європарламенті закликають "не підвести" Шотландію, яка хоче залишитися в ЄС

Таку заяву під час виступу на позачерговій сесії Європарламенту, яка була скликана через Brexit, зробив депутат від Шотландії Алін Сміт, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Нам потрібні холодні голови та гарячі серця. Але, будь ласка, пам'ятайте: Шотландія вас не підвела, і я благаю вас, мої дорогі колеги, не підведіть Шотландію зараз», - закликав він.

Зал, стоячи, аплодував цим словам.

Сміт підкреслив, що він - гордий шотландець і також гордий європеєць.

«Я хочу, щоб моя країна була інтернаціональною, кооперативної, екологічної, європейської. Народ Шотландії разом з народом Північної Ірландії та народом Лондона і ще багатьма людьми голосували, щоб залишитися в нашій сім'ї націй. Я вимагаю цього статусу, і це треба поважати», - підкреслив шотландський політик.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу.

На користь Brexit висловилися майже 52 відсотки британців проти – 48 відсотків. Жителі Шотландії, Північній Ірландії і Лондона в основному відкинули вихід з ЄС, тоді як інша частина Англії та Уельсу підтримали цю ідею. Британія була членом ЄС протягом 43 років.